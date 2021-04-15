/627153/مدرب-ليفربول-محمد-صلاح-السبب-في-وداع-دوري-أبطال-أوروبا

وقال يورجن كلوب أن خبرة لاعبي ريال مدريد ساعدت في إنهاء المباراة لصالحهم، على الرغم من السيطرة الكاملة على معظم مجريات المباراة أمس.

وأكد كلوب أن محمد صلاح أهدر العديد من الفرص السهلة، والتي كانت من الممكن أن تغير مجرى المباراة، خاصة الفرصة التي جاءت في الدقيقة الرابعة، وأهدرها بغرابة شديدة للغاية.

أكمل كلوب: " لم نستغل الفرص التي سنحت لنا خلال مباراة العودة خاصة في شوط المباراة الأول، قدمنا كل شئ في كرة القدم ولكن كان ينقصنا تسجيل الأهداف فقط، وهذا الأمر هو الوصف الحقيقي لما حدث لنا هذا الموسم".

وتابع: "لم نخسر المباراة اليوم، ولكن ما حدث الأسبوع الماضي في مدريد كان له كلمة السر في ما حدث اليوم، ويجب أن نتعلم من الأخطاء التي وقعنا فيها من أجل معالجتها خلال الفترة القادمة".

ومن خلال حديث يورجن كلوب كان الاتهام الأول لنجم الفريق محمد صلاح، بسبب إهدار 3 فرص سهلة، منهم أثنين في الشوط الأول وكرة في شوط المباراة الثاني، ولكن لم يتعامل معهم النجم المصري بنجاح وتألق تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بشكل جيد خلال هذه الهجمات.

وواصل كلوب: "الجميع يعرف أن محد صلاح يستطيع تسجيل الأهداف بطريقة سهلة وبعينين مغلقتين، ولكن اليوم لم يكن موفقا ويجب في هذه المسابقة فوز فريق ووداع الآخر".

يذكر أن فريق ريال مدريد تمكن من الصعود على حساب ليفربول بعدما فاز عليه بمجموع المبارتين بنتيجة 3/1، وصعد لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في مباريات الدور قبل النهائي.

ليفربول يفشل في الصعود.. ومحمد صلاح يغادر دوري الأبطال أمام ريال مدريد

حقق ريال مدريد تعادلا هاما أمام ليفربول بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإنفيلد، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن أستطاع الفريق الملكي الفوز في المباراة الماضية بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

وأستطاع ريال مدريد اللحاق بباريس سان جرمان للدور نصف النهائي، فيما فشل فريق ليفربول في حسم بطاقة التأهل للدور القادم من دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح ويورجن كلوب

وفشل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في تسجل الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد الإسباني في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإنفيلد ضمن منافسات الإياب لدوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي يحتاج فيه الريدز للفوز بفارق هدفين.