/627155/وزير-الخارجية-أمام-أفريقية-النواب-بعد-قليل

تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي اجتماعا اليوم الخميس بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية للرد علي بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فى فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلي رأسها ملف سد النهضة.

بيان وزير الخارجية

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، قد استمع إلي بيان وزير الخارجية سامح شكري بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء26 من يناير2021، فى إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس على الحكومة.

وتجدر الإشارة إلي أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،وافق خلال جلسته العامة علي تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقش طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

وكان المستشار حنفي الجبالي قد أعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي التي وافتها المنية منذ أيام ، وذلك بعد إخطار من اللواء محمود توفيق إلي المجلس النواب يفيد بوفاة النائبة الدكتورة فرحة الشناوي