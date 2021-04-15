/627158/الزمالك-يتسلح-بتاريخ-مواجهات-جنش-أمام-الأهلي-لتحقيق-الفوز-في-القمة

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام غريمه التقليدي الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، مؤجلة من الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الممتاز، علي استاد القاهرة الدولي. فيما يدخل محمود جنش حارس مرمي الزمالك مباراته القمة باحثاً عن تحقيق رقم إيجابي جديد أمام المارد الأحمر.

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يبحث محمود جنش عن مواصلة تحقيق نتائج إيجابية فسبق وشارك في 4 مباريات قمة فاز في3، وتعادل في لقاء واحد، وسكنة شبكة مرة واحده.

فيما جاءت مشاركتة الأولي أمام النادي الاهلي عام 2014/2015، بينما منحه أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك الثقة الكاملة في ذلك الوقت.

ومن بعدها حصل علي الثقة من جميع افراد الجهاز الفني بقادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا في مباريات كأس مصر حتي نهاية البطولة أمام المارد الأحمر.

وقد حافظ جنش علي شباكة في أولي مبارياته أمام النادي الأهلي، حينها فاز الزمالك بنتيجة2/0 احرزهم باسم مرسي لاعب الفريق السابق.

وفي بطولة السوبر المصري أمام الشياطين الحمرعام 2016/2017، حيث واصل الحارس تألقة في ثاني لقاء له بالقمة بنهائي كأس السوبر المصر، والذي إقيم في الإمارات، حيث انتهي اللقاء بركلات الترجيح وأهدر، وتصدى جنش لركلتين من أقدام مؤمن زكريا وصالح جمعة فيما كرة حسام غالي خرجة أعلى العارضة، وحصد لقب السوبر المصري.

وقد شارك محمفي الدوري الممتاز، حقق الفوز في واحدة وسجلت الثانية تعادلا سلبي.

وقاد جنش الزمالك للفوز 2/1 على الأهلي في نهاية مباريات الدوري موسم 2017/2018، والتي شهدت اهتزاز شباكه للمرة الوحيدة حتى الان.

وتعادل جنش 0-0 أمام الأهلي في مواجهة الدور الأول من موسم 2018/2019، باستاد برج العرب، وأطلق على تلك المباراة إعلاميا "قمة الوحل"، بعدما أقيمت وسط هطول شديد للأمطار

آخر مواجهات الزمالك

حقق الزمالك الفوز علي حرس الحدود، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر، شهد علي اللقاء استاد السويس الجديد تقدم حرس الحدود في نتيجة المباراة، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقية 9 من عمر المباراة من خلال حسن يوسف، من خلال استلام جميل علي حدود منطقة الجزاء وسددها بقوة أقصي الزاوية اليمني