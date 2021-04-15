/627162/إيمان-البحر-درويش-في-برنامج-العرافة-مع-بسمة-وهبة-اليلة

تستضيف الإعلامية بسمةوهبة الفنان إيمان البحر درويش ـ في تمام الساعة السادسة والنصف اليلة، في برنامجها “ العرفة” المذاع على قناة المحور، وتعد هذه الحلقة ثالث حلقات البرنامج، حيث لإستضافت في الحلقتين السابقتين الفنانة اللبنانية مايا دياب.

برنامج العرافة

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة، البرومو الرسمي للحلقة الأولى من برنامج العرافة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك”، كاتبة: انتظروني الليله انا ومايا دياب على قناه المحور في العرافه السادسة والنصف مساء.

ظهرت بسمة وهبة لتروج إلى برنامجها الجديد، الذي سينطلق خلال ساعات قليلة، بفستان أنيق من اللون الابيض اللامع، يحمل توقيع دار أزياء سينكو، ويبلغ ثمنه نحو 100 ألف دولار.

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.

كانت قد أحتفلت بسمة وهبة، خلال الفترة الماضية بحفل زفاف نجلها عبد الرحمن، حيث ظهرت بفستان أبيض مطعم باللون الذهبي اللامع، بعد مرورها من أزمتها الصحية الأخيرة.

الجدير بالذكر، أن برنامج العرافة تدخل به الاعلامية بسمة وهبة منافسة شرسة بين العديد من البرامج الحوارية المميزة خلال شهر رمضان الكريم، فضلًا عن زخم المسلسلات الدرامية المختلفة.