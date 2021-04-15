هند جاد: أعمال مكرم محمد أحمد تضمن له مكانة مميزة فى الذاكرة المصرية

جدة - نرمين السيد - وقالت: "كان الأستاذ مكرم واحداً من الذين منحوا الصحافة المصرية ثقلها، وتحقيقاته السياسية التى استمر فى كتابتها لسنوات طويلة، كانت درساً فى صحافة المصادر والمعلومة الموثقة والتحليل الممتاز"، وأضافت: "شارك مكرم من خلال المجلس الأعلى للإعلام فى ضبط المشهد الإعلامى المرتبك، ورحيله خسارة كبيرة".

وتابعت: "رحلة مكرم مع الصحافة شديدة التميز، بدأها مباشرة بعد حصوله على ليسانس الآداب، قسم الفلسفة، جامعة القاهرة، عام 1957، إذ التحق بجريدة الأخبار وتدرب فيها، وبعدها اتجه إلى الأهرام ونضج فيها، حتى أصبح مديراً لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلاً عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديراً لتحرير الأهرام، حتى وصل عام 1980 إلى منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور، وفاز بانتخابات نقابة الصحفيين عام 1989، وشهدت فترته طفرة فى الخدمات المقدمة إلى أبنائه الصحفيين".

وأنهت تصريحاتها قائلة: "رحل مكرم محمد أحمد القامة الكبيرة بجسده، لكن أعماله تبقيه خالداً فى الذاكرة المصرية وتضمن له مكانة مميزة فيها".