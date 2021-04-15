/627171/المدافع-الهداف-محمود-علاء-يصل-إلي-قمة-الهدافين-بنادي-الزمالك

حقق فريق الزمالك أمس الاربعاء فوز هام علي فرقي حرس الحدود في كأس مصر الدور الـ32 من المسابقة، والتي انتهت بنتيجة 3/1.

وحقق محمود علاء لاعب الزمالك، إلي هدفه رقم 40 خلال مسيرتة داخل جدران الفريق، حيث سجل هدفين خلال مباراة حرس الحدود عن طريق ركلات الترجيح.

ويعتبر محمود علاء من أكثر المدافين في تاريخ القلعة البيضاء تسجيلاً للأهداف بقميص الفريق، من أصل 40 هدف في بطولة كأس مصر، وهدفين في كأس السوبر المصر، وهدفين في دوري أبطال إفريقيا، وهدفين في كأس الكونفيدرالية الإفريقة.

كما وصل محمود علاء مدافع الزمالك إلى الهدف رقم 60 فى مجموع أهدافه مع جميع الأندية التى شارك بها فى الدورى.

دخل نادي الزمالك هذه المباراة وهو متصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق حيث حقق الفوز في عشره وتعادل في ثلاث وهزم في واحده فقط، بينما نظيره النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطه ولكن من أصل 14مباراه بفارق ثلاثه عن منافسه التقليدي، حيث هزم في ثلاث وانتصر في ثمانيه .

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس.. وأهم المواجهات

موعد مباراة القمة

ويستعد الزمالك لمباراته المقبلة أمام غريمه التقليدي الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يوم الأحد 18.

تاريخ مواجهات القمة

تقابل الفريقان في 120 مباراة في بطوله الدوري المصري، حيث فاز الأهلي في 45 مباراة بينما حقق الزمالك الفوز في27 ، وتعادل الفريقين في 48 مواجهه،

ومن حيث صدارة هدافي القمة، فيأتي محمد ابو تريكه لاعب الأهلي في الصداره بتسجيله 7 أهداف في شباك نادي الزمالك، بينما يأتي من نادي الزمالك في المركز الثاني علاء الحامولي وخليل قدري بتسجيل كل منهما 5 اهداف.

ويسعي الفارس الأبيض لتحقيق الفوز لرجوع الثقه مره أخري للفريق خاصه بعد خروجه من دور المجموعات من بطوله دوري أبطال افريقيا، بينما يسعي المارد الأحمر لتكمله سلسله الأنتصارات ومواصله النتائج الجيده مع مدربه الجنوب أفريقي موسيماني خاصه بعد الصعود للدور ربع النهائي من البطوله الأفريقيه