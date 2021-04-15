وزير الخارجية: نتواصل مع أريتريا للإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين

قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن الدولة المصرية تقوم بجهود لعودة الصيادين المصريين المحتجزين فى اريتريا، متابعا: "هناك اتصال يومى مع الأجهزة فى أريتريا للإفراج عنهم، وهناك مخالفة نشأت من وجود الصيادين دون إذن مسبق في المياه الإقليمية لدولة أخرى".

وأضاف وزير الخارجية، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب شريف الجبلى: "نتحرك لحماية المصريين ويجب تلافى ذلك مستقبلا احتراما للدول الشقيقة وعدم التعدى عليهم".

وتابع الوزير: "نتصل بالسفارة الأريترية بالقاهرة، واتصلت بوزير الخارجية الأريترى، ولكن لم يحصل حتى الآن استجابة نظرا للأوضاع المتوترة فى الإقليم والتوتر العسكرى، ولم يتم الاستجابة حتى الآن لطلبنا، ونستمر فى بذل الجهود بشكل كثيف للإفراج عن الصياديين المحتجزين".

واقترح رئيس اللجنة الإفريقية بمجلس النواب، شريف الجبلي، إرسال وفد برلمانى لأريتريا، وعقب وزير الخارجية سامح شكرى، قائلا: "لو هناك وفد من أعضاء اللجنة سيذهب أرجو إبلاغنا بالتاريخ الزمني لطرح الأمر على السلطات الأريترية".