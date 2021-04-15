وزير الخارجية: لا توجد دول صديقة لمصر تمول سد النهضة «صور|فيديو»

/627183/وزير-الخارجية-لا-توجد-دول-صديقة-لمصر-تمول-سد-النهضة-صورفيديو

وتابع سامح شكري وزير الخارجية:” لايوجد دول تمول سد النهضة بشكل مباشر ،مشيرا إلي أن كل شركائنا الدوليين مقدمة أن مشروع سد النهضة محل خلاف بين الدول الثلاثة لذلك تتجنب الدول الإنخراط في ازمة تمويل السد قائلا : لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة ولكن هناك شركات تقوم بذلك.

وزير الخارجية: مصر سياستها واضحة بشأن سد النهضة

وقال وزير الخارجية، سامح شكرى، لا نعيش في عالم مثالي وكل شيء مرهون بسياسات دول، مؤكدا علي أن مصر سياستها واضحه بشأن سد النهضه، وكذلك سياسات مصر تجاه دول افريقيا موضوعه ضمن خطط وأولويات مرحلة.

اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بحضور وزير الخارجية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي اجتماعا بحضور سامح شكري، وزير الخارجية للرد علي بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فى فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلي رأسها ملف سد النهضة.