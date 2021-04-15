أخبار مصرية

وزير الخارجية: لا توجد دول صديقة لمصر تمول سد النهضة «صور|فيديو»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

/627183/وزير-الخارجية-لا-توجد-دول-صديقة-لمصر-تمول-سد-النهضة-صورفيديو

وتابع سامح شكري وزير الخارجية:” لايوجد دول تمول سد النهضة بشكل مباشر ،مشيرا إلي أن كل شركائنا الدوليين مقدمة أن مشروع سد النهضة محل خلاف بين الدول الثلاثة لذلك تتجنب الدول الإنخراط في ازمة تمويل السد قائلا : لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة ولكن هناك شركات تقوم بذلك.

9078c7d613.jpg

 

 

وزير الخارجية: مصر سياستها واضحة بشأن سد النهضة

وقال وزير الخارجية، سامح شكرى، لا نعيش في عالم مثالي وكل شيء مرهون بسياسات دول، مؤكدا علي أن مصر سياستها واضحه بشأن سد النهضه، وكذلك سياسات مصر تجاه دول افريقيا موضوعه ضمن خطط وأولويات مرحلة.

2f08610232.jpg

 

 

اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بحضور وزير الخارجية

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي اجتماعا بحضور سامح شكري، وزير الخارجية للرد علي بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فى فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلي رأسها ملف سد النهضة.

 

774138ea65.jpg

 

 

c22a1e7721.jpg

 

 

3f8799abd3.jpg

 

 

81ec63b5e2.jpg

 

 

f83c884d86.jpg

 

 

63796f1560.jpg

 

 

3a0f97d7e9.jpg

 

 

5f1823823e.jpg

 

 

0e6971c5c1.jpg

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية: لا توجد دول صديقة لمصر تمول سد النهضة «صور|فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا