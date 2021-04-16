تامر عبدالحميد: « أحمد مجاهد يبحث دائماً على الأزمات »

/627272/تامر-عبدالحميد--أحمد-مجاهد-يبحث-دائما-على-الأزمات

وأضاف خلال ندوة خاصة لموقع "دوت الخليج": "أحترم أحمد مجاهد على المستوى الشخصي، ولكنه يبحث دائما عن الأزمات، وقام بإقالة الدكتور محمود سعد من رئاسة اللجنة الفنية للاتحاد بطريقة غير جيدة، وذلك من أجل تقليل النفات، ثم قام بالتعاقد مع المدرب البرتغالي فينجادا بمبالغ مالية كبيرة للغاية".

وأكمل: "أزمة ربيع ياسين وإيقافة من جانب لجنة الإنضباط، فهذا الأمر جاء في وقت غير مناسب ولا أعلم ما الأسباب التي تؤدي إلي حدوث هذا الأمر، وأنه من الأساس جاء من أجل تسيير الأعمال وليس تنفيذ أي قرارت تخص الاتحاد".

وتابع: "هناك أزمة كبيرة سوف تكون خلال مباراة الأهلي والزمالك القادمة، بسبب الإعتماد على حكام مصريين، فهذه الماراة تمثل أمن قومي، وهو يقود السفينة إلي تصادمات كبيرة للغاية، وقام بعمل لائحة بزيادة مكافآت الحكام، وقام بزيادة عدد الخلافات معه من الجميع، وهذا الأمر صعب للغية، وعندما تأتي الإنتخابات ستكو نالكرة المصرية في خبر كان".

بطولة 99 غير رسمية

واختتم: "تصريحات أحمد مجاهد غير مسئولة، وحديثة عن مسابقة 99 بأنها غير رسمية جاء لأنه فشل في هذا الأمر، فهاني أبو ريدة هو المتسبب الرئيسي في تواجد أحمد مجاهد، ويجب إحترام رغبة الشعب المصري وأن الجميع يفهم بأن أبو ريدة قام بالاعتماد عليه لأنه اليد المينى له داخل الاتحاد حاليا، ويجب الإبتعاد عن الأزمات والقرارات الغير مدروسة تساهم في زيادة الإحتقان".

مقولة خاطئة لمرتضي

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن مقولة مرتضى منصور كان يجلب حقوق نادي الزمالك فقط، بعيدا عن أي رئيس نادي للفريق من قبل، مقولة خاطئة للغاية.

أكونتات مضروبة لمرتضي

وأضاف خلال ندوة خاصة لموقع "دوت الخليج" : " مرتضى منصور كان يشتري أكونتات مضروبة، من أجل التحكم في مواقع التواصل الإجتماعي، وهذه التقنية متواجدة على السوشيال ميديا حاليا، وهناك توجيهات من الرئيس الموقوف بهذا الأمر وتم ثبوت هذا الكذب الذي كان يحدث".