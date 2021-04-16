فيديو .. وزير الأوقاف : الشهيد الحقيقى هو من يدافع الوطن ضد كل معتد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجماعات الإرهابية الضالة تستخدم نفس النصوص التى تتحدث عن منزلة الشهيد، وللأسف الشديد تستخدم نفس الآيات والأحاديث، لاوية أعناق النصوص، محرفة الكلم عن مواضعه، موهمة عناصرهم الإرهابية بأنهم شهداء.





وأضاف الوزير فى خاطرة رمضانية له بعنوان "الشهيد الحق"، أن الجماعات الإرهابية تقتل وتحرق وتذبح باسم الدين وتحت راية القرآن والإسلام والقرآن بريئان من كل ذلك.

وأوضح الوزير، أن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية أكدوا أن الشهداء الحقيقين هم من يدافعون عن وطنهم ضد كل معتد ويدفعون أرواحهم فداء لأهله وأرضه وبحره وسمائه، وليس هؤلاء من يروعون أهل وطنهم ويهددون أمنهم وأمانهم ويسعون فى الأرض فسادا.





واستشهد الوزير بحديث النبى صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه رجل وقال له يا رسول الله: "أرأيت إن جاءنى من يريد أن يجتاح مالى، قال له النبى لا تعطه، قال فإن قاتلنى، قال صلى الله عليه وسلم قاتله، قال فإن قتلنى، قال النبى صلى الله عليه وسلم أنت شهيد، قال فإن قتلته، قال النبى هو فى النار".

وشدد الوزير، على أن الوطن ليس أقل شأنا من المال، بل هو أولى وأعز، وقد قالوا "رجل فقير فى دولة غنية قوية، خير من رجل غنى فى دولة فقيرة هزيلة"، لأن الأول له دولة تحميه، والثانى لا سند له.

