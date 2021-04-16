الجيزة: رفع 1.225 حالة إشغال والتحفظ على 575 شيشة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية كثفت جهودها خلال أول أيام شهر رمضان من خلال شن حملات مكثفة بجميع الأحياء والمراكز والمدن على مدار اليوم، للتأكد من التزام المحال العامة والمنشآت التجارية بتطبيق مواعيد الغلق المعلنة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.





وأشار محافظ الجيزة، فى بيان صحفى، إلى أن الحملات أسفرت خلال يوم عن رفع 1.225 حالة إشغال وغلق 4 مقاهى ومحال لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية وتحرير 28 محضرا لعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق والتحفظ على 575 شيشة. وأكد محافظ الجيزة، أن الحملات تهدف إلى تحقيق الانضباط والقضاء على جميع المظاهر السلبية فى الميادين والشوارع لإعادة الوجه الحضارى، مؤكدا على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التواجد الدائم بالشارع وعدم السماح بوجود أية تعديات بالطرق العامة ومنع الانتظار الخاطى للسيارات أعلى أرصفة المشاة. ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء بمواصلة الحملات بالتنسيق الأجهزة الأمنية لرفع جميع الإشغالات، خصوصا إشغالات الكافيهات والمقاهى إلى جانب تكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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