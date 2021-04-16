فاران ضحية عملاقي أوروبا في الصيف المقبل.. تفاصيل

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ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية في تقرير صباح اليوم الجمعة، يفيد بإهتمام الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد بالفرنسي رافائيل فاران مدافع الفريق الإسباني ريال مدريد، في الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة علي ان مانشستر يونيتد يرد التعاقد مع فاران بأي شئ، ويمكنه ان يطرح علي الفريق لملكي أربع صفقات حرة في مقابل غبرام صفقة فاران.

ريال مدريد ودي خيا

وأضافت ريال مدريد في موسم 2015 في الإنتقالات الصيفية بالأحري، عرض علي مانشستر يونيتد عرض خرافي من المال مقابل إبرام صفقة حارس المرمي الإسباني دي خيا، ولكن يونيتيد رفض ذلك، وأكد ان دي خيا ساعد الفريق علي إحراز الدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الاوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وظفر ريال مدريد بخدمات حارس المرمي المنتخب البلجيكي ثيبوه كورتوا بعد الفشل بضم الإسبانب دي خيا، ولكن الفريق الملكي مازال لديه الرغبة في إنضمام دي خيا، بجانب كورتوا.

مباراة ريال مدريد وليفربول

حقق ريال مدريد تعادلا هاما أمام ليفربول بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإنفيلد، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن أستطاع الفريق الملكي الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة

حسم الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد المباراة أمام غريمة القاري غرناطة، في لقاء إياب الدور الربع نهائي لدوري قارة أوروبا، بنتيجة هدفين دون رد، علي ملعب اولد ترافورد، سجل الهدف الاول في المباراة، إيدسون كافاني في الدقيقة 6، وسجل الهدف الثاني في المباراة لاعب غرناطة في الدقيقة 90 من عمر المباراة اللاعب خيسوس فاييخو.، ليحجز له مقعد في المربع الذهبي للبطولة.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 66 نقطة من اصل 30 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 4 مباريات، سجل من خلالها 53 هدف، في حين تلقت شباكة 24 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة من أصل 31 مباراة في هذا الموسم.