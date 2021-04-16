/627292/أسطورة-ريال-مدريد-لـ-كلوب--عليك-بمجاراة-الوقت-ياكلوب

رد أسطورة ريال مدريد الإسباني ومدربه ومديره العام السابق خورخي فالدانو على المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورجن كلوب بعد سخريتة الأخيرة من ملعب ألفريدو دي ستيفانو، الذي يخوض الميرينجي عليه مبارياته خلال فترة تجديد ملعب سانتياجو برنابيو، بعد لقاء مباراة ليفربول وريال مدريد في دور ذهاب الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا.

رد فالدانو بمثابة قصف جبهة، بعدما وصف كلوب ملعب ريال مدريد بـ”ملعب التدريب” قبل مواجهتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال، كذلك انتقد الملعب عقب المباراة مؤكدًا أن ملعب أنفيلد سيكون مناسبا أكثر حين يلتقي الفريقان في لقاء العودة.

رد أسطورة ريال مدريد علي كلوب

رد فالدانو على تصريحات كلوب قائلًا: «ما يجب وضعه في الاعتبار هو أن ريال مدريد لا يلعب في فالديبيباس (المدينة الرياضية حيث يقع ملعب دي سيتفانو) من أجل الحصول على أفضلية تنافسية، البرنابيو، حتى وإن كان فارغًا، فهو استاد مخيف يؤثر أحيانًا على الخصوم، يجعلهم ينكمشون، لذا فمدريد هو الذي يخسر أكثر مما يكسب من الناحية الرياضية من تغيير الملعب».

وأشار فالدانو إلى دفاع المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان عن ريال مدريد في وجه تصريحات مدرب ليفربول ليضيف: «مدريد استغل الفرصة لبناء ملعب للقرن الـ 21، وعندما ينتهي سيبدو ملعب أنفيلد بجواره كملعب تدريب، عليك أن تجاري الوقت ياكلوب ».

مباراة ريال مدريد وليفربول

ومن الجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد تمكن من الصعود إلي المربع الذهبي لدوري ابطال أوروبا على حساب ليفربول بعدما فاز عليه بمجموع المبارتين بنتيجة 3/1، وصعد لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في مباريات الدور قبل النهائي.

إياب دور الربع نهائي

حقق ريال مدريد تعادلا هاما أمام ليفربول بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإنفيلد، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن أستطاع الفريق الملكي الفوز في المباراة الماضية بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

وأستطاع ريال مدريد اللحاق بباريس سان جرمان للدور نصف النهائي، فيما فشل فريق ليفربول في حسم بطاقة التأهل للدور القادم من دوري أبطال أوروبا.