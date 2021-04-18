محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير كورنيش المريوطية

جدة - نرمين السيد - ووجه محافظ الجيزة، خلال الجولة، القائمين على أعمال تطوير "الأكشاك" بتوفير أفضل الخدمات لمرتادى الكورنيش بأسعار مناسبة، لضمان جذب أكبر عدد من الزوار.

كما شدد المحافظ على رئيس حى الطالبية وأصحاب "الأكشاك" بمراعاة الالتزام بأعلى معايير الأمان، والحرص على التخلص السليم من المخلفات أولا بأول بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.