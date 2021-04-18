لميس الحديدى عن مشهد اعتصام رابعة فى «الاختيار 2»: وثق حقائق شاهدناها جميعا

جدة - نرمين السيد - تابعت الحديدى عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان، أن مشاهد رابعة وثقها المسلسل بكل وضوح وكيف استخدم قيادات الإرهابية الناس كدروع وتروس بشرية، متسائلة: "فين القيادات اللى فضلوا طول أيام الاعتصام على المنصة بيخطبوا فى الناس وقت الاعتصام؟ لماذا إختفوا أثناء الفض وتركوا الناس كدروع بشرية؟! كلها مشاهد قمنا بتغطيتها ونستطيع أن نميز الحقائق وأكرر شكرى للمخرج بيتر ميمى لمزج المشاهد الحقيقية مع السياق الدرامى دون أن يفرق المشاهد بينهما فى إخراج بديع".

أكملت الإعلامية: "توثيق الأحداث بين الصور الحقيقية والدرامية، البطل الحقيقى فى الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 ليس أاحمد مكى ولا كريم عبد العزيز، ولكن أيضاً الشرطة والأمن المركزى والدروع البشرية من النساء والاطفال التى استخدمتها جماعة الإخوان الارهابية كى يقتلوا وأول مايسقط قتيل يقلك شهيد لكن الحقيقة أول واحد اتضرب مين؟ الحقيقة هو واحد من الأمن المركزى سواء ضابط أو عسكرى هم أول من سقطوا وكانوا شهداء وده موثق كانوا راكبين كل العمارات حيث بدأت القنص باستهداف أحد رجال الشرطة وعندما بدأت الشرطة فى الرد فى محاولة لضبط النفس لكن إزاى ضبط نفس مع ناس عاوزة دم وقتل"؟!

أتمت الحديدى: "بنقول الحمد لله إننا دولة وقفنا وصمدنا ومعنا جيش وشرطة وقدرنا نقف على رجلينا ونعيش ونوثق ونحكى وإحنا آمنين لأننا وقتها لا أذكر أننا كنا آمنين ومكناش نعرف نمشى فى الشوراع كان هجوم على كنائس وأقسام الشرطة وأى حد لم يكن هذا بلدًا أمنًا لكن مؤسسات الدولة لم تقبل أن يكون هذا البلد غير أمن وكان بداية ترسيخ فكرة الدولة وكانت البداية من فض بؤرة الارهاب فى إعتصامى رابعة والنهضة".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع على قناة "ON" من السبت إلى الثلاثاء فى التاسعة مساء، ويذاع فى رمضان على "إكسترا نيوز" من السبت إلى الاثنين فى تمام الحادية عشر مساءً.