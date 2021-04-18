انت الان تتابع تفاصيل خبر منها معرفة مخالفات المرور.. تعرف على خدمات موقع وزارة الداخلية الأليكترونية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - خلافاً لخدمة استعلام مخالفات المرور تقدم وزارة الداخلية المصرية، العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي قد توفر على المواطن طالب تلك الخدمات الكثير من الوقت والمال والجهد، فضلا عن الحصول على تلك الخدمات بسولة ويسر.

مخالفات المرور.. خدمات وزارة الداخلية:

وتساهم هذة الخدمات عبر الإنترنت في الحد من الازدحام في وحدات ومنشآت وزارة الداخلية، وتقليص فرص إنتشار عدوى فيروس كورونا.

ويُمكن الحصول على كافة هذه الخدمات بكل بساطة من أي جهاز للوحي كمبيوتر، أو هاتف ذكي بعدة خطوات بسيطة، ودون المغادرة من المنزل.

يوجد على الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة قائمة الخدمات التي تقدمها الوزارة بصورة إلكترونية، منها خدمة استخراج تصاريح العمل، وكافة خدمات الأدلة الجنائية، والأحوال المدنية، والاستعلام على مخالفات نيابة المرور، وتصاريح الحج والعمرة، والمطلوبين، وبلاغات الأجانب، وإمكانية التقديم لالتحاق بأكاديمية الشرطة، والشقق- المحلات- المزارع- المؤجرة، والهجرة- الجنسية، وخدمات التجنيد- شهادة التحركات- خدمات معاوني الأمن.

يمكنك الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنـــا، ولكن يجب أولاً معرفة خطوات تسجيل الدخول، والتي نستعرضها لكم في السطور التالية:

في البداية عليك إنشاء حساب على الموقع التابع لوزارة الداخلية، من أعلى الأيقونة الرئيسية، من خلال الضغط على خانة “تسجيل دخول”، وبعدها يجب اختيار “إنشاء حساب جديد”، ومن ثم كتابة البيانات الشخصية بصورة صحيحة، والرقم القومي لكي تتمكن من تحقيق للاستفادة بالخدمات المقدمة.

ويمكن الوصول لخدمات مخالفات المرور وهي عبارة عن: إصدار الملصق الإلكتروني، تجديد رخصة بدل فاقد أو تالف لرخصة المركبة أو رخصة القيادة، التأكد من صحة البيانات للمركبة، الاستعلام عن مخالفات سيارة؛ من خلال الرابط التالي:

وأخيراً بالضغط على أي من الخدمات المقدمة، وتسجيل الدخول وكتابة البيانات المطلوبة، وتحديد طريقة سداد تكلفة الخدمة، ان وجدت، يُمكن إتمام عملية الاستعلام عن الخدمة المرادة بكل بساطة.