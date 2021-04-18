القوي العاملة تعيد مصنع الكساء الشعبي بالإسكندرية لتشغيل المتدربين على مهنة...

في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، ودور وزارة القوى العاملة في تنفيذها على أرض الواقع من خلال مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" والتي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان .

التقى ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب ، لبحث مدى إمكانية إعادة تشغيل مصنع وستكس للملابس الجاهزه، والذي تمتلكه المحافظة وكان يقوم بتصنيع الكساء الشعبي منذ عام ١٩٨٤، وبتوجيه من محافظ الإسكندرية محمد الشريف للجهات التنفيذية بالمحافظة للاستغلال الأمثل لموارد المحافظة، تم الانتقال إلى موقع المصنع وفحص الماكينات والمعدات الموجودة به وتم مناقشة مدى إمكانية إعادة تشغيلها وصيانتها من خلال خبرات المختصين والخبراء بورش تدريب الخياطة والتفصيل بمراكز التدريب التابعة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية.

كما تم مناقشة إمداد المصنع بالمتدربين خريجي مراكز التدريب ووضع آلية لتشغيل المصنع من خلال هؤلاء المتدربين لفتح آفاق جديدة لتشغيلهم بالتعاون بين المديرية ، وحي غرب بما يحقق فرص عمل لأعداد كبيرة من أبناء الشعب السكندري بإتاحة أدوات هذا المصنع أمام المتدربين وتشغيلها والاستفادة من إمكانياته في مشروعاتهم الصغيرة .

واختتم اللقاء بزيارة ميدانية لكل من مصنع وستكس للملابس الجاهزه ، ومركز تدريب مهني محرم بك ومتابعة المتدربين بورشة تدريب التفصيل والحياكة، وذلك تمهيداً لتفعيل التعاون بين الجانبين.