/627513/تعرف-علي-تاريخ-مواجهات-كارتيرون-أمام-الأهلي

تقام اليوم الأحد مباراة القمة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ، باستاد القاهرة الدولى، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة اليوم خاضة جماهير القلعة الحمراء والفارس الأبيض في لقاء ساخن بين الفريق، وإليكم أهم وابرز مباريات كارتيرون المدير الفني للزمالك أمام الأهلي.

مباراة القمة الأمل الأخير لمهاجمين الأهلي والزمالك

خاض كارتيرون 4 مباريات سلبقة قبل عودته مرة اخري للزمالك ضد النادي الأهلي، حيث أستطاع من خلالهم الفوز في ثلاثة مباريات وخسرة لقاء وحيد، فيما سجلت أندية المدرب الفرنسي تسعة أهداف واستقبلت 6 أهداف من المارد الأحمر

قادر كاريترون فريق الزمالك الفوز علي المارد الأحمر بثلاثة أهداق مقابل هدف وحيد علي حساب الشياطين الحمر، وذلك في اخر مباراة دارها بأغسطس الماضي

اخر مواجهات كرتيرون

ومن ناحيه اخري هناك ألقاب حصدها الفرنسي، منها السوبر المصري الذي إقيم في الأمارات حيث فاز الفارس الأبيض بالقب بركلات الترجيح بنتيجة 3/4 الموسم الماضي.

في الدوري الممتاز كان كارتيرون حينها يتولي تدريب فريق وادي دجلة، وخاض مباراة ضد النادي الأهلي لوادى دجلة خسر بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري موسم 2016/ 2017

وقد استطاع ان يحقق الفوز علي حساب النادي الأهلي بهدف دون رد بالجولة 27 للدوري في موسم 2015 /2016

قائمة الزمالك أمام الأهلي

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات نادي الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 في كأس مصر الدور الـ32.