/627523/طقس-شديد-الحرارة-رياح-وأتربة-وفرص-هطول-أمطار-اليوم-الأحد

طقس شديد الحرارة اليوم في السادس من شهر رمضان المبارك، ارتفاع في درجات الحرارة ورياح وأتربة، قال عنه مدير إدارة التنبؤات أن طقس هذه الأيام هو الأعلى خلال 2021 بالنسبة لدرجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، الموافق 18 أبريل 2021، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا.

رياح محملة بالأتربة

وأعلن محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد.

كما أكد أن هناك فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .

سبب تقلبات الجو

فيما أوضح شاهين، أن سبب تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى وجود منخفض جوي تتعرض له البلاد قادم من الصحراء ليبيا الغربية، وسوف تدخل على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات مصاحبة لحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة جنوبية غربية، ستساعد في ارتفاع في درجات الحرارة.

موجة شديدة من الحرارة حتى 22 أبريل

وقال إن القاهرة الكبرى والمحافظات تتعرض لموجة شديدة من الحرارة بدأت من يوم السبت، حتي الخميس 22 أبريل المقبل.

وتوقع شاهين في تصريحات إعلامية أن الأيام المقبلة، سوف تتعرض البلاد لأعلى درجات الحرارة في عام 2021 تصل إلى 43 درجة مئوية في بعض الأماكن وسوف تكون هي الموجة الأعلى خلال هذا العام.

ودرجات الحرارة اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.

والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 21 درجة.

ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.

وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.

وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.

وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.