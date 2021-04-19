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الرئيس التونسى يعزى الرئيس السيسي فى ضحايا حادث قطار طوخ

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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، أعرب فيه عن تعازيه في ضحايا حادث قطار طوخ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وداعيا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

 

وأعرب الرئيس عن تقديره لمواقف الرئيس التونسي الداعمة لمصر والتي تعكس العلاقات الاخوية الودية التي تجمع البلدين الشقيقين.

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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