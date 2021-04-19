/627718/رافضا-قانون-التعليم-أبوشقة-نؤسس-لدولة-عصريه-ومنظومة-التعليم-تحتاج-إلى-تطوير

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، رفضه قانون التعليم المعروض علي مجلس الشيوخ، اليوم، مؤكدًا بأن الرفض ليس للفكره ولكن الهدف الأساس أن نكون أمام منظومة متكاملة للتعليم المدرسة المعلم الطالب لان التعليم اساس بناء الدول.

بهاء الدين أبو شقة: نؤسس لدولة عصرية حديثة

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، بهاء الدين أبوشقه، في كلمته في الجلسة العام، اليوم، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم:” المسالة في التعليم تقوم على أهداف أننا نقوم ونؤسس لدولة عصريه حديثه وحديث الرئيس السسيسي، في توجهه نحو بناء الانسان المصري هو الهدف الاساسي وهو كيف نبني الانسان المصري لاننا عندما نكون امام مشروع قانون لابد ان نبحث في الغايه او الهدف من اصدار القانون الهدف والاساس هو منظومه التعليم بكل مشتملاتها ، وفي مصر التعليم ليس قاصر علي الثانويه العامه فقط او اننا نكون امام نظام تراكمي لثلاث سنوات اوسنه او روقي اوليكتروني وانما ابعد من ذلك وهو التاسيس لدولة عصريه حديثه .

نحتاج لتطوير شامل لمنظومة التعليم

وتابع ابوشقه الي منظومه التعليم تحتاج إلي تطوير لتحقيق الهدف ولاننا حتي نكون امام تشريع شامل مانع جامع يواجه كافة المشكلات القائمه فلابد من دراسته دراسة متانيه فليست المشكله في الامتحان المشكله فيما مايسبق اعداد الطالب المنظومه التعليميه ليست في مسائة الامتحانات قبل ذلك فيه المدرسه فيه المدرس هل يتصور انه اللي درسته في التاريخ وغيره سنه 1955 يدرسة حفيدي بنفس الأسلوب.

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وشدد ابوشقه الي ان الرفض ليست للفكره وليس انكارا لعمل عظيم بالنسية لوزير التعليم عندما اشرع في إنشاء قانون اوتعد فى مستهل كلمته:” تلقينا أمس ببالغ الحزن والأسى نبأ حادث القطار المتجه من القاهرة إلى المنصورة، والذي خرج عن القضبان مما أدى إلى انقلاب عدد من عرباته، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين”.