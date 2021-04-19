/627719/موسيماني-قاهر-الزمالك-تستمر-العقدة-للعام-الخامس-على-التوالي

حقق النادي الأهلي فوزاً هام أمس الأحد علي نظيرة الزمالك، المباراة التي انتهت بنتيجة 2/1 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

استطاع موسيماني المدير الفني للشياطين الحمر، الفوز علي الزمالك في كل مواجهاته، وذلك قبل تولية تدريب الأهلي وبعد، فاز على الفارس الأبيض عندما كان يتولي منصب مدرب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، ومع الاهلي، بينما فاز على الزمالك في دور المجموعات مرة.

فيما انتصر علي القلعة البيضاء في نهائي افريقيا مرتين، وفاز على الزمالك في الدوري ، و في شهر 7 وفي شهر 10 و شهر 11 و شهر 4.

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وقد فاز علي الزمالك في جميع الأوقات والساعات المبكرة والمتأخر، سواء بحضور جماهير أو بدون، حيث أستطاع ان يسيطر علي جدران القلعة البيضاء بلقب”قاهر الزمالك”، بينما حقق الأنتصار ايضاً بالتحكيم الأجنبي والمصري، وعندما اعلن عن غياب عدد كبير من الاعبين الاساسين في قائمة الفريق، تمكن علي الفوز بنتيجة وأداء ابهر الجميع.

موسيماني قاهر الزمالك” الفهد الأسمر” تمكن ان يتولي عرش القارة الأفريقية بعدما حقق أنجازات وبطولات في وقت من الزمن ليس طويلاً، بينما يوجد من العديد من المدربين الذين لم يستطيعوا ان يحققوا أي من الألقاب.

ومن ناحيه اخري يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق.

الأهلي يفوز على الزمالك وغياب أوباما و أفشة ، فيما سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك التي خاض بها اللقاء

حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.

فيما دخل الزمالك المباراة بقائمة : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.

الجدير بالذكر أنا اخر مواجهات الاهلي كانت في كأس مصر أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح المارد الأحمر.