/627721/هالة-كمال-نرفض-قانون-الثانوية-العامة-الجديد-والقانون-ليس-امر-واقع

قالت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، وأمين المراة بحزب مستقبل وطن القاهرة، إن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 لا يتناول أي ألية للتطوير ولكن يشمل ألية التقييم والتقويم للتعليم،مشيرة إلى أن القانون أفتقر لمبدأ التطوير من المناهج ووضعنا عبيء على الاسرة المصرية .

تطوير مناهج وجودة التعليم

واضافت النائبة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ خلال كلمتها فى الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 الثانوية العامة اننا نرفض التعديل فى القانون ويجب إرجائه لحين البدء فى التطوير من مناهج وجودة التعليم.

الامتحان الإلكتروني

وعن دفاع وزير التربية والتعليم عن الامتحان الالكتروني هاجمت النائبة هالة كمال وزير التعليم قائلة:” كل دول العالم بتمتحن ورقي حتى فى جامعتنا المصرية نمتحن وزرقي وليس إلكتروني ونحن نتجاهل التطوير فى التعليم وفى المناهج ونضع عبيء اضافي على الاسر المصرية ولن نتعامل مع الامر كامر واقع معلنة رفضها لمشروع القانون”.

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وتجدر الاشارة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الاثنين، وقفوا دقيقة حداد على روح ضحايا حادث طوخ، الذين وافتهم المنية أمس، حيث توفى 11 شخص وإصابة 98 شخص، إثر إنقلاب القطار.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق:” تلقينا أمس ببالغ الحزن والأسى نبأ حادث القطار المتجه من القاهرة إلى المنصورة، والذي خرج عن القضبان مما أدى إلى انقلاب عدد من عرباته، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين”.

هذا ويبدأ مجلس الشيوخ، حلال جلسته العامة بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لمناقشة باقى مواد قانون نقابة المهندسين، وكذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.