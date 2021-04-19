/627726/فيبي-فوزي-قانون-التعليم-المطروح-يفتح-الباب-للتمييز-بين-الطلاب

رفضت وكيلة مجلس الشيوخ، النائبة فيبي فوزي، مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة الذي يقنن ثلاث سنوات تراكمية في الثانوية العامة ويوفر فرص تحسين للطالب مع سداد رسوم لامتحانات التحسين.

القانون يحمل توترات لاتقل عما يحمله القانون الحالي

واستعرضت وكيلة المجلس، فيبي فوزي، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة المنعقدة الآن، العقبات والمشاكل التي تواجه العملية التعليمية، وقالت إن "المقترح يقفز بشدة على الواقع ويتضمن عناصر قد ينجم عنها مخاطر وتوترات لا تقل عما يحمله النظام الحالي من مشكلات".

فيبي فوزي: القانون يميز بين الطلاب

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، فيبى فوزى:” تقرير لجنة التعليم أفاض في تفصيل مسالب المشروع وتناقضه مع المادة التاسعة من الدستور الخاصة بتكافوء الفرص"، كما أشارت إلى النص على طرق جديدة لتقييم الطلاب فسرتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنها اساليب جديدة غير الامتحان، وهو ما اعتبرته فوزي "يفتح الباب للتمييز بين الطلاب وعدم ذكر هذه الأساليب يتنافى مع مبدأ العدالة"، وشدد على أن الأمر يحتاج مزيد من البحث والدراسة المعمقة.

اقرأ ايضا:حزب حماة الوطن يرفض القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل نظام التعليم

هذا ووقف أعضاء مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الاثنين، دقيقة حداد على روح ضحايا حادث طوخ، الذين وافتهم المنية أمس، حيث توفى 11 شخص وإصابة 98 شخص، إثر إنقلاب القطار.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فى مستهل كلمته:” تلقينا أمس ببالغ الحزن والأسى نبأ حادث القطار المتجه من القاهرة إلى المنصورة، والذي خرج عن القضبان مما أدى إلى انقلاب عدد من عرباته، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين”.

وتجدر الاشارة إلى ان مجلس الشيوخ، يناقش خلال جلسته العامة بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، باقى مواد قانون نقابة المهندسين، وكذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

كما وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربيةوالتعليم عتابا لأعضاء لجنة التعليم بعد رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، لافتنا إلى ان القانون قدم لإعلام فى وقت حرج .