/627727/جماهير-ليفربول-ترفض-المشاركة-في-دوري-السوبر-الأوروبي-و-كلوب-يدعم-الجماهير

رفض جماهير نادي ليفربول الإنجليزي انضمام النادي لدوري السوبر الأوروبي، وذلك بعد أن أعلن بنك جيه بي مورجان، منذ قليل تمويل دوري السوبر الأوروبي الجديد، وذلك بعد نجاح الفكرة المقترحة، وتواجد أفضل أندية أوروبا في هذا المشروع المثمر.

وأعلن أمس 12 ناديا كبيرا في قارة أوروبا التواجد والمشاركة في دوري السوبر الأوروبي، وزاد عليهم منذ قليل فريق بايرن ميونخ الألماني، والذي كان مترددا في قبول المشاركة من عدمها حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين.

حسام البدري يقرر منح محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر

ويعتبر بنك جيه بي مورجان الأمريكي، هو من أكبر البنوك المتخصصة في الخدمات المالية المصرفية، ومتعدد الجنسيات، ويعتبر أكبر بنك في أمريكا، وتبلغ أصول الولايات المتحدة حوالي 2.515 تريليون دولار.

ويعتبر أيضا بنك جيه بي مورجان المزود الرئيسي للخدمات المالية، وهو ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم.

جماهير ليفربول

ونشر جماهير ليفربول جماهير ليفربول خارج ملعب أنفيلد ، "عار عليكم أرقد في سلام نادي ليفربول 1892 - 2021".

ومن ناحيه اخري قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم منح شارة كابتن المنتخب إلي محمد صلاح.

جاء القرار بعد إبلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة.

ويري البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي إستقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة. ويسعي الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل الي كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ويأتي هذا القرار كالصدمة لصالح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، لأنه في حال مشاركتة في أي مباراة مع فريقة في هذه المسابقة، سيتم حرمان اللاعب من المشاركة مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعتبر محمد صلاح من أشد الداعمين والمتواجدين بصفة مستمرة مع منتخب مصر، ولكن ما حدث خلال الأيام الماضية كان كالصدمة على الجميع، وسيكون هناك أمور قاسية وقرارات حاسمة خلال الفترة لاقادمة على كل من يشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي، وتبحث جميع الأطراف الأن الوصول لحل يرضى جميع الأطراف.