/627728/التنسيقية-تنتفض-ببيان-عاجل-أمام-البرلمان-وتطالب-بمحاسبة-وزير-النقل-بسبب-حادث-قطار-طوخ

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن حادث قطار طوخ والذي نتج عنه وفاة 11 مواطنًا وإصابة 98 مصاب.

وجاء فى البيان المقدم من النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، التالى:” استنادًا إلى حكم المادة 143 من الدستور ونص المادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجوا من سيادتكم الموافقة على ادلائى ببيان عاجل، إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بشأن حادث انقلاب قطار طوخ المروع، والذى أسفر عن وفاة عدد من المواطنين، وإصابة العشرات حسب ما أعلنته وزارة الصحة”.

أميرة العادلى: كتابة البيان للمرة الثالثة أشبه بتعزية ميت

وتسائلت عضو مجلس النواب، أميرة العادلى، فى البيان المقدم إلى مجلس النواب:” هل من المفترض أن نعد بيانًا مسبقًا تحسبًا لحوادث أخرى، لن تتحرك الوزارة المسئولة لوقفها، إن كتابة البيان للمرة الثالثة فى نفس الشهر، بخصوص حوادث القطارات أشبه بكتابة تعزية بميت لم نعرف بعد أسباب موته، وما ذنبه فى وجود إهمال وتقصير”.

أميرة العادلى: الخطأ ليس واردًا عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب:” لقد قلنا فى المرة السابقة أن الخطأ ليس وارد فى أمر يتعلق بحياة المواطنين، والآن نقول بأن تكرار الخطأ يعد استهانة بالغة بحياة المصريين، فهذه الوزارة التى تم دعمها بكل المخصصات المالية والتى وعدت المصريين بتطوير نظم الأمان هى نفسها الوزارة التى اكتشفت بعد حادث سوهاج عبر الصدفة بوجود أخطأ بشرية تسببت فى وقوع الحوادث السابقة، ثم لم تتحرك لمتابعة كفاءة العاملين بها”.

واستكملت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب:” وعلى ذلك فأننا لا نتوقع محاسبة من تسبب فى هذا الحادثة بشكل مباشر فقط، بل نتوقع أن تصل المحاسبة للوزارة كلها، بمن فيهم السيد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، فهذه مشؤوليته التى أقسم على تحملها”.