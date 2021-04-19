/627730/أشرف-أمين-يطالب-بتشكيل-لجنة-لمراجعة-وتقييم-العاملين-بالسكة-الحديد

نعى النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث قطار “القاهرة – المنصورة” بمدينة طوخ، محافظة القليوبية، متوجها إلى أهالى الضحايا بخالص العزاء و المواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشّفاء العاجل.

أشرف أمين يشدد على ضرورة تطوير وتحديث السكة الحديد

وأضاف عضو مجلس النواب، أشرف أمين في بيان له:” هذه الحوادث تعجل عملية تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، على ألا يقتصر التطوير على البنية التحتية من سكة حديد وعربات فقط بل لابد أن يشمل العنصر البشري أيضا وتأهيله على المنظومة الحديثة، خاصة وأن أغلب الحوادث التي تقع يكون سببها العنصر البشري، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة لمعالجة هذه الأزمة”.

أشرف امين يطالب تشكيل لجنة مراجعة للعنصر البشرى بالسكة الحديد

ومن هذا المنطلق، طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، ضرورة تشكيل لجنة لمراجعة العنصر البشري بالسكة الحديد من خلال مراجعة وتقييم أداء كافة العاملين بالمنظومة، على أن يتم تدريب الغير مؤهلين حتى يتم تأهيلهم لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، مشددا على ضرورة أن يكون التقييم بشكل دوري مع إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة للعاملين.

وقد أعلنت الهيئة العامة للسكة الحديد، أمس الأحد، أنه أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف على أسباب الحادث، ما أسفر عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة.