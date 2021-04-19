بعد رفضه قانون التعليم.. الشيوخ يرفع جلساته لـ 4 مايو

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم.

وقبيل رفع الجلسة، وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التهنئة للمصرين بمناسبة أعياد الربيع وتحرير سيناء وعيد العمال.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقى، بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.

وبدأت الأزمة، بتوجيه وزير التعليم، لوما للمجلس بسبب رفض النواب لمشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم، وهو الأمر الذى أثار النواب، وحثهم على مقاطعته.

وتدخل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجها حديثه للوزير: "ليست هكذا تدار الأمور أو تطلق العبارات، مجلس الشيوخ لم يكن عائقا فى يوم من الأيام لسياسة الدولة".

وأضاف: "ليس معنى أن هناك آراء رافضة لمشروع القانون، أن ذلك يعنى رفض التطوير، المسألة لازم تكون فى حدود الأمر المعروض فقط".