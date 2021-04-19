نيكول سابا تعلن تعافيها من فيروس كورونا

كشفت الفنانة نيكول سابا عن تعافيها من فيروس كورونا، مشيرة إلى سلبية المسحة الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

دوت الخليج يكشف تفاصيل رحلة نيكول سابا مع فيروس كورونا المستجد والتي انتهت بانتصارها على الفيروس اللعين.

كتبت “سابا” معبرة عن ساعدتها، قائلة: "‏لما بتطلع مسحتك سلبية بتحسّ كأنك خلقت عن جديد وعندك طاقة رهيبة بدّك تفجّرها وتنطلق منها أهم شيء لأنك بتحس أنك ما كنت عايش وكل شيء كان واقف حوليك والوقت ما عم يخلص، الحمدلله على نعمة الشفاء والصحة ويلّي جايي أكيد أحلى.. لأنك أقوى".

نيكول سابا تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا

وكانت نيكول سابا، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها يوسف الخال منذ 10 أيام عن طريق حسابها الرسمي بموقع تويتر، وأوضحت ظهور بعض الاعراض الخفيفة جدًا، ولكن أول 3 أيام كانو الأصعب بسبب حدوث تكسير شديد في العظام.

يذكر أن الفنانة نيكول سابا وقعت ضحية لبرنامج المقالب الكوميدي "خمس نجوم"، الذي تعرضه قناة أم بي سي مصر، والذي يقدمه كلًا من غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي.

أما آخر أعمالها فكان عودتها للساحة الغنائية، بعد فترة كبيرة بأغنية "حفلة فركشة"، فى فبراير الماضي، من كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى.