/628261/مواعيد-عرض-مسلسل-الطاووس-وجميع-القنوات-الناقلة-له

نال مسلسل الطاووس إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور، خاصة في ظل وجودة عدد كبير من الأعمال الدرامية المختلفة في المنافسة ضمن السباق الرمضاني 2021، حيث يعرض المسلسل على حوالى ٨ قنوات ناقلة له ويعرض يوميًا على شاشتهم، فضلاً عن منصات السوشيال ميديا الأخرى.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل الطاووس على العديد من القنوات المختلفة، بعدما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد الأزمة التي تعرض لها.

مواعيد عرض مسلسل الطاووس على جميع القنوات

يعرض مسلسل الطاووس على قناة النهار في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ويعاد في تمام الواحدة والنصف مساء والخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة ، أما عن النهار دراما فيعرض عليها المسلسل في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

يذاع مسلسل الطاووس على شاشة قناة صدى البلد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والإعادة الساعة التاسعة صباحًا، وكذلك يعاد على القناة ذاتها في تمام الساعة الثانية صباحًا.

موعد عرض مسلسل الطاووس

يمكنك مشاهدة مسلسل الطاووس يوميًا على شاشة قناة Ten المصرية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويعاد الساعة الثانية والنصف مساءً، والثانية عشرة في منتصف الليل.

وتمتلك قناة القاهرة والناس أيضًا حقوق عرض مسلسل الطاووس، حيث يأتي المسلسل في تمام الساعة الثامنة والنص مساءً، ويعاد الساعة الحادية عشرة مساءً، والرابعة والنصف مساءً.

كما يعرض مسلسل الطاووس على شاشة قناة دريم يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعاد الساعة الحادية عشرة مساءً، والثانية مساءً.

ويذكر أن مسلسل الطاووس، من بطولة الفنان جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.