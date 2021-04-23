يخوض النجم محمد إمام، السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل النمر الذي يعرض على العديد من القنوات الفضائية في مصر وخارجها منها الحياة والنهار وأبو ظبي.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل النمر على قناة أبو ظبي، وموعد مسلسل النمر على قناة الحياة بعد إجراء بعض التغييرات في المواعيد.

مواعيد عرض مسلسل النمر على قناة أبو ظبي

يعرض مسلسل النمر خارج مصر على قناة أبو ظبي الساعة 6:05 مساءً، والاعادة في الواحدة صباحًا و9 صباحًا، وعلى أبوظبي دراما في تمام الساعة 7:00 مساءً، و7:00 صباحًا، و1:00 مساءً.

ويمكنك متابعة القناة على الترددات الاتية: 12467 استقطاب أفقي، وقناة أبو ظبي دراما على تردد 12226 استقطاب أفقي.

تغير موعد عرض مسلسل النمر على قناة الحياة

قامت شبكة قناة الحياة، بتغييرًا في موعد عرض مسلسل النمر ليتم تقديم عرض المسلسل ربع ساعة، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بدلا من العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساء.

مسلسل النمر بتصدر الترند خارج مصر

الجدير بالذكر أن مسلسل النمر لم يكتفي بنجاحه داخل مصر فقط بل وصل النجاج إلى دول الإمارات العربية والسعودية ولبنان، كما أن هذا النجاح الكبير تخطى حاجز المشاهدات ليصبح تقليد محمد إمام في قصة شعره وملابسه في المسلسل أمر منتشر بين الشباب بل أصبحت موضة جديدة بينهم.

تفاصيل مسلسل النمر

مسلسل النمر بطولة النجوم محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محالات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير عنتر العديد من الصراعات.