/629265/محمد-الرشيدي-يهنئ-الرئيس-بمناسبة-عيد-العمال-ويؤكد-دائم-الانحياز-لهم

هنأ النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيدهم، مضيفا: الاحتفال بعيد العمال يبعث السعادة والأمل في نفوس العمال المصريين والإخلاص وتجديد العهد للوطن.

محمد الرشيدي: نُقدر دور العمال

وأضاف عضو مجلس النواب، محمد الرشيدي:” أننا نقدر دور العمال الوطنى ومساهمتهم القيمة فى العمل على رفعة الوطن ودفع مسيرة الإنتاج وتحقيق التنمية فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه علي مر التاريخ يتحملون الكثير من المشاق والصعاب من أجل الدولة والمشاركة في التنمية وتعظيم الموارد وزيادة الانتاج.

محمد الرشيدي: الرئيس السيسي دائم الانحياز للعمال

وأكد عضو مجلس الشيوخ، محمد الرشيدى، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما منحاز للعمال منذ توليه حكم البلاد، وحصلوا على امتيازات لم يسبق لهم أن يحصلوا عليها، سواء في الأجور والعلاوات والمعاشات، وجاءت مكافأة علي صبرهم وتحملهم المسئولية وإيمانهم بدورهم في بناء مصرهم الحديثة.

وذكر النائب، أن الرئيس دائم التأكيد على ضرورة مراعاة العمال واهتمامه الشديد بمصالح المواطنين وخاصة العمالة غير المنتظمة وصرف دعم مادي لهم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.