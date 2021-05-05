/629902/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-ريال-مدريد-وتشيلسي-قبل-مواجهة-الليلة

تقام مباراة ريال مدريد امام فريق تشيلسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، علي ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز في العاصمة لندن.

أقيمت المباراة الأولى بين ريال مدريد وتشيلسي من بطولة كأس الكؤوس الأوروبية موسم 197، الموافق 18 مايو 1971 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

التقى بعد ذلك ريال مدريد مع تشيلسي في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال نهائي بطولة كأس الأبطال الدولية 2013، وانتهت بفوز ريال مدريد 1/3

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي.. التشكيل المتوقع

وأقيمت المباراة عام 2013، وكانت ضمن استعدادات الفريق الملكي لبداية الموسم مع المدرب الجديد حينها كارلو أنشيلوتي

وفاز النادي الملكي على تشيلسي بهدفين من كريستيانو رونالدو وهدف من البرازيلي مارسيلو، فيما كان هدف فريق جوزيه مورينيو من توقيع البرازيلي راميريز

وعاد ريال مدريد ليوجه تشيلسي في بطولة كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016، والتقيا يوم 30 يوليو 2016

وحقق ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الفوز بنتيجة 3/2، وكان تشيلسي يقوده المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي

وسجل مارسيلو ثنائية للريال، وتكفل المهاجم ماريانو دياز باالهدف الثالث، فيما كان البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الحالي، هو صاحب هدفي تشيلسي في تلك المباراة

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حملت توقيع الأمريكي كرستيان بوليستش من جانب تشيلسي في الدقيقة 15، فيما وقع الفرنسي كريم بنزيمة على هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 28 من المباراة.

أما المباراة السادسة في تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي فستكون يوم الاربعاء 5 مايو 2021 على ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يعلق على المباراة، رؤوف خليف، عبر قناتي beIN sports 1 HD premium، وbeIN sports 4K HDR.

ويتفوق نادي تشيلسي في عدد مرات الفوز في مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بواقع 7 مواجهات وتعادلين وخسارة واحدة، بينما حقق ريال مدريد الانتصار في 6 مواجهات والتعادل في مواجهتين وخسارة مثلهم.

ومن ناحيه اخري يغيب فاران لاعب الفريق الملكي، وذلك بسبب تعرضة لإصابة عضلية في قدمه اليمنى إصابة جديدة ستمنعه من مواجهة تشيلسي.