نهائي إنجليزي خالص ..تشيلسي يتخطي ريال مدريد ويواجه "السيتي " في المباراة النهائية لدوري الأبطال.. فيديو

تأهل تشيلسي الإنجليزي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إياب الدور نصف نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وبتلك النتيجة يضرب تشيلسي موعدا مع مواطنه مانشستر سيتي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو في مدينة إسطنبول التركية.

وكان لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين الأسبوع الماضي على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأهل البلوز بمجموع المباراتين 3-1.

سجل المهاجم الألماني تيمو فيرنر هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 28، بعد أن تابع كرة ماسون ماونت التي ارتدت من العارضة ليتابعها برأسه في المرمى الخالي.

واشترك فيرنر بـ22 هدفاً في جميع البطولات هذا الموسم مع تشيلسي (سجل 12 وصنع 10)، أكبر عدد بين لاعبي تشيلسي، وآخر لاعب من البلوز سجل +10 وصنع +10 أهداف في موسم واحد كان إيدين هازارد في 2018/19 (سجل 21 وصنع 17).

وكان فيرنر قد أحرز هدفا آخر في الدقيقة 17، إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

تشيلسي ضد الريال

وتصدى السنغالي إدوارد ميندي حارس فريق تشيلسي لكرتين خطيرتين من الفرنسي كريم بنزيما، الأولى قبل تسجيل هدف فيرنر وأخرجها بأطراف أصابعه إلى ركنية، والأخرى من رأسية في الدقيقة 36 وأخرجها أيضا إلى ركنية..

في الشوط الثاني تألفق لاعبو تشيلسي وسيطروا على أحداث اللقاء، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة، خاصة من جانب كاي هافيرتز وماسون ماونت، فيما لم يشكل لاعبو الريال خطورة كبيرة على مرمى المنافس، حتى تمكن ماونت من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 إثر تمريرة عرضية من البديل كريستيان بوليسيتش ليضعها بسهولة في المرمى الخالي.

ودخل الفريقان المباراة بالتشكيل التالي:تشيلسي



حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: أزبيلكويتا - سيلفا - كريستينسين - روديجر - بن تشيلويل

خط الوسط: كانتي - جورجينيو - ماونت

خط الهجوم: هافيرتز - فيرنرريال مدريد



حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ناتشو - ميليتاو - راموس - ميندي

خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو

خط الهجوم: هازارد - فينيسيوس - بنزيما

وغاب عن ريال مدريد في المباراة، المدافع الفرنسي رافاييل فاران للإصابة في في العضلة الضامة، بالإضافة إلى كلا من من داني كارفخال ولوكاس فاسكيز للإصابة، فيما عاد للتشكيل سيرجيو راموس بعد تعافيه من الإصابة، فيما غاب عن تشيلسي، الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

أزبيلكويتا يحاول قطع الكرة من هازارد

تياجو سيلفا وهازارد

زيدان يتابع اللقاء

صراع بين بنزيما وكريستينسين