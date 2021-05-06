الوزراء: 4000 جنيه غرامة للمحال المخالفة لإجراءات الحكومة أو الحبس وإغلاق المنشأة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن غرامة مخالفة المحال والمنشآت التجارية لإجراءات مجلس الوزراء المقررة اليوم، 4000 جنيه أو الحبس وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وستكون العقوبة اختيارية للقاضي الذي يبت فى الأمر.

وأضاف نادر سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أنه فى حال تكرار المخالفة بالنسبة للمحال التجارية، سيجرى إغلاقها مرة أخرى مع مضاعفة المدة، على أن توقع نفس العقوبة المالية والحبس، متابعا: "يجوز للقاضى أن يحكم بعقوبة واحدة أو العقوبتين وفى الغالب يتم تطبيق العقوبتين كإجراء عقابى مشدد".

وأوضح المستشار نادر سعد، أنه فيما يخص غرامات عدم ارتداء الكمامات، فإن هناك مليون و700 ألف مواطن دفعوا غرامة عدم ارتداء الكمامة، متعجبا بالقول: "بستغرب من المواطنين الذين يفضلوا دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة وقيمتها 50 جنيها على شراء الكمامة التى لا تتعدى جنيها واحدا".

وكان قد كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء عن مصير قاعات الأفراح سواء كانت المفتوحة أو المغلقة، ومصير الأندية، وذلك فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم.

وقال "سعد" فى تصريحات خاصة أن الأندية الرياضية والاجتماعية وما يقع داخلها من مطاعم ومنشآت وصالات ألعاب رياضية (چيم) يطبق عليها القرار وتُغلق فى التاسعة مساءً ، كما يُحظر إقامة أية أنشطة تتضمن تجمعات كبيرة أو احتفالات داخل الأندية.

وفيما يتعلق بقاعات الأفراح أوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن قاعات الأفراح الموجودة فى أماكن مفتوحة، متاح إقامة حفلات الزفاف بها بعدد لا يتجاوز 300 مدعو فقط، وفقاً لقرار رئيس الوزراء الصادر فى سبتمبر 2020، على أن ينتهى الفرح وتُغلق القاعة فى التاسعة مساءً، أما القاعات المغلقة التى لها سقف، فيسرى عليها القرار السابق باستمرار غلقها، وعدم إقامة أي أفراح فى أماكن مغلقة.