/630075/هشام-الجاهل-إنشاء-مصنع-لتدوير-القمامة-في-الرحمانية-ورشيد-يوفر-فرص-عمل-للشباب

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، بشأن إنشاء مصنع لتدوير القمامة لأبناء مركز رشيد ومركز المحمودية ومركز الرحمانية، مؤكدا أن هذا المطلب أصبح ملحًا وطارئًا نظرًا لعدم وجود أماكن مناسبة لتكون مدافن طبيعية للقمامة بل يوجد اي مساحات اراضي لاستغلالها.

هشام الجاهل: هذه المصانع تساهم فى توفير فرص عمل

وأضاف عضو مجلس النواب هشام الجاهل، خلال البيان الصادر له، أن هذه المصانع تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل ودخل كبير وتنقيه للبيئة ومحافظة علي الثروة المائية بعدم إلقاء المخلفات بها وكذلك الاستفادة الكبري من اعادة تدوير القمامة واعادة تصنيعها مرة اخري.

هشام الجاهل يطالب الحكومة النظر فى المقترح

وطالب عضو مجلس النواب، النائب هشام الجاهل، الحكومة بالنظر على هذا المقترح والبت فيه في اسرع وقت ممكن.

هذا وتستأنف لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادى القصبي، اجتماعها وذلك لمناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وأيضًا تستكمل اللجنة مناقشة موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة ناقشت خلال الأيام الماضية، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة فيما يخص المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.