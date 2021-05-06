الصاروخ الصيني وصل فين ؟

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، البحث بشكل كبير عن الصاروخ الصيني، وإمكانية وقوعه في أي وقت ومدى تدميره للأشياء خاصة وإنه يبلغ 21 طنًا.

مروره فوق مصر

وأعلنت صفحة الطيران المدني على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، مرور الصاروخ الصيني CZ-5B، فوق مصر الساعة 11:20 مساءً بتوقيت القاهرة، واستمراره لمدة 8 دقائق.

وقالت صفحة الطيران المدني، إن الصاروخ الصيني سيمر فوق مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط ويتجه في المرور بالجنوب الغربي وصولاً للشمال الشرقي لجنوب سيناء وجنوب فلسطين مرورًا بالأردن والعراق.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل جديدة عن الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) المحتمل اصطدامه بالأرض، والذي أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.

موعد سقوط الصاروخ الصيني

وأكد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية. ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو المقبل.

متى وأين سيهبط الحطام؟

ومن المرجح أن يسقط جزءا من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام المقبلة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام.

وأوضحت الدكتورة سوزان صمويل، الأستاذ المساعد بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، أن الصين أطلقت أول وحدة لمحطة الفضاء الخاصة بها في المدار في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي 28 أبريل 2021.

و أطلق صاروخ “لونج مارش 5 بي Long March 5B” بنجاح وحدة “تيانخه Tianhe” التي تزن 22.5 طن من “وينتشانغ Wenchang” يوم الخميس بالتوقيت المحلي.

الجيش الأميركي: بقاياه تعاود دخول الغلاف الجوي نهاية الأسبوع

قال الجيش الأميركي إن بقايا صاروخ صيني كبير أطلق الأسبوع الماضي من المتوقع أن تعاود دخول الغلاف الجوي في نهاية هذا الأسبوع في عودة خارجة عن السيطرة ستتعقبها قيادة الفضاء الأميركية.

وانطلق صاروخ لونغ مارش 5 بي من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل حاملا مركبة تيانخه، التي تحتوي على ما سيصبح أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة فضاء صينية دائمة. وكان إطلاق المركبة أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.

يخترق الغلاف الجوي بسرعة تفوق سرعة الصوت

وتابعت قيادة الفضاء في بيان نُشر على الإنترنت إن نقطة دخول الصاروخ بالضبط في الغلاف الجوي للأرض أثناء عودته من الفضاء لا يمكن تحديدها إلا في غضون ساعات من عودته والتي من المتوقع أن تحدث في الثامن من مايو.

وأردف جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد، إن الحطام الذي يحتمل أن يكون خطيرا من الممكن أن يفلت من الاحتراق بعد أن يخترق الغلاف الجوي بسرعة تفوق سرعة الصوت، ولكن من المرجح أن يسقط في البحر، بالنظر إلى أن الماء يغطي 70 في المئة من الكرة الأرضية.

عالم الفضاء المصري يسرد التفاصيل

وقال عالم الفضاء المصري الدكتور أسامة شلبية، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة القاهرة، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، إن الصين بدأت في العمل على محطتها الفضائية الخاصة، وأطلقت الجزء الأساسي للمحطة على متن الصاروخ (لونغ مارش 5 بي) وتحتاج إلى تجميع الأجزاء الرئيسية أو الخاصة بها.

وبالتالي يتم إطلاق صواريخ تحمل هذه الأجزاء ووضع تلك الـ Modules في المدار الخاص بها لبناء المحطة، تمهيداً للإعلان عن اكتمال البناء في 2022 أو 2023 على حد أقصى، لتكون هي الوحيدة التي تعمل حول الأرض بعد انتهاء محطة الفضاء الدولية في 2024 تم إرسال الأجزاء الأولى لمحطة الفضاء الدولية في العام 1998، ومستقبلها يظل مضموناً بشكل رسمي حتى العام 2024 فقط.

محاولة للعودة غير المنضبطة إلي الأرض

وأوضح رئيس معهد الفلك، أنه فقدت السيطرة على هذا الصاروخ، وأنه فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلي الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية. وأكمل القاضي، إنه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذى تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي، إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخولة للغلاف الجوى للأرض يوم 9 مايو المقبل.

انفصل تيانخه عن الجسم الرئيسي للقاذفة

وأوضحت الدكتورة سوزان صمويل، الأستاذ المساعد بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، أن الصين قد أطلقت أول وحدة لمحطة الفضاء الخاصة بها في المدار في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي 28 ابريل 2021 حيث أطلق صاروخ لونج مارش 5 بي (Long March 5B) بنجاح وحدة تيانخه (Tianhe) التي تزن 22.5 طنًا من وينتشانغ (Wenchang) يوم الخميس بالتوقيت المحلي، وانفصل تيانخه عن الجسم الرئيسي للقاذفة بعد 492 ثانية من الطيران ، ودخل مباشرة مداره الأول المخطط له.

يدور في مدار حول الأرض

وتابعت : لكن قاذفة البعثة (Long March 5B) وصلت أيضًا إلى المدار وتتجه بشكل غير متوقع إلى الأرض والتي يبلغ وزنها 21 طنًا تقريبًا وطولها حوالى 30 متر، وتشير البيانات أن هذا الصاروخ يدور في مدار حول الأرض بارتفاعات تتراوح بين 160 الى 260 كم وبسرعة متوسطة تزيد قليلا عن 28 الف كم مما يجعلة يكمل دورة كاملة حول الأرض في حوالى 90 دقيقة في مدار بيضاوى.