صور.. جولة لمحافظ القاهرة لمتابعة الالتزام بمواعيد الإغلاق الجديدة

جدة - نرمين السيد - واصل خالد عبد العال محافظ القاهرة جولته التفقدية بأحياء العاصمة لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهى، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة حيث تفقد عدد من الشوارع بحى شرق مدينة نصر من بينها شارع عباس العقاد.





وأشاد محافظ القاهرة بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم أحياء العاصمة بقرار غلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم فى تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالإلتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، وأجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا، والتصدى بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا. كما ناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الإلتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.

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