وزير العدل ينعى الدكتور صبرى السنوسى عميد حقوق القاهرة

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير العدل المستشار عمر مروان عن خالص عزائه لجامعة القاهرة، والمجتمع القانونى، وأسرة الفقيد الدكتور صبرى السنوسى العالم رفيع الخلق المخلص لوطنه وعلمه.





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