نقيب الفلاحين : مصر تقترب من الاكتفاء الذاتى من السكر

وأضاف أبوصدام فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن هذا الإنجاز الكبير تم نتيجة للتوجيهات الرئاسية المستمره من الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية وتكاتف جهود وزارة التموين ووزارة الزراعة لتحقيق هذا الإنجاز.
وتولى رئاسة شركة الدلتا للسكر قيادات تصر على النجاح وتحمل عقول مستنيرة وبصيرة نافذة وإرادة فولاذية على رأسهم الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، كما كان لوزارة الصناعة دور مهم فى هذا النجاح بقرارها الصائب وقف استيراد السكر الأبيض الخام حفاظا على الإنتاج المحلى.
وأشار عبدالرحمن إلى أن إنتاج مصر من السكر هذا الموسم وصل إلى 2 مليون و850 ألف طن فى حين أن الاستهلاك المحلى لا يزيد عن 3.2 مليون طن سنويا بفضل تطوير وتحديث مصانع السكر، وزيادة مساحات زراعة البنجر التى وصلت لما يقارب 640 ألف فدان، وذلك بتحفيز الفلاحين لزراعة البنجر بوضع أسعار مرضية وتطبيق الزراعة التعاقدية التى تلزم الشركات المتعاقدة بتوفير التقاوى للفلاحين ووضع سعر مشجع قبل الزراعة.
وأكد أبوصدام أن النجاح الذى حدث فى الزراعات السكرية والتعاون الواضح بين الوزارات لتحقيق هذا النجاح نموذج رائع يمكن تطبيقه على كل المحاصيل الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يساهم فى الحد من البطالة ويوفر ملايين الدولارات من العملة الصعبة التى كانت تستنزف لاستيراد السكر، ويحافظ على استقرار سعر السكر محليا ويوفر أعلاف بأسعار معقولة لمربى الماشية، مطالبا بسرعة إنجاز ملف إنتاج تقاوى البنجر محليا كمحصول أساسى لإنتاج السكر وموفر للمياه ويصلح للزراعة فى المناطق الصحراوية المستصلحة حديثا.
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