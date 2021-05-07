السكة الحديد توقف تشغيل 17 قطارا وتعدل مواعيد 11 آخرين بدءا من...

قررت هيئة السكة الحديد إيقاف تشغيل 17 قطارا بخطوط الوجهين القبلى والبحرى بشكل مؤقت ابتداء من 21 مايو الجارى، وذلك بسبب أعمال التطوير التي تجريها الهيئة وتحديث نظم الإشارات، وفقا لنص قرارها.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه تقرر إيقاف 7 قطارات بشكل مؤقت بخطوط الوجه البحرى مع تعديل مواعيد 7 قطارات أخرى ومد مسير قطارين، على أن تستمر هذه التعليات لحين صدور تعليمات أخرى.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه تقرر إيقاف 10 قطارات بشكل مؤقت بخطوط الصعيد بجانب تعديل مواعيد 4 قطارات أخرى ومد مسير 5 قطارات تعمل على خط القاهرة ـ اسوان والعكس.

كلفت هيئة السكة الحديد في قرارها الصادر اليوم قطاع الصيانة والدعم الفني بالمتابعة والتنفيذ وكذلك قطاعى المسافات الطويلة والقصيرة وإدارات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء.