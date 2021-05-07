رئيس رياضة النواب معلقًا على تصريحات مرتضى منصور: لا يوجد إنسان وطني يسعى لوقف الرياضة «فيديو»

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تحدث النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن عدد من الملفات التى تشغل الرأى العام، والتى يأتى على رأسها قانون الرياضة الجديد.

رئيس رياضة النواب معلقَا على تصريحات مرتضى منصور

وتطرق حديث النائب محمود حسين، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى تصريحات رئيس نادي الزمالك الأخيرة والمتعلقة بوجود تدخل حكومى فى شأن نادي الزمالك.

وقال رئيس رياضة النواب، محمود حسين، فى هذا الشأن:" لم أسمع عن تصريح المستشار مرتضى منصور بشأن إيقاف الرياضة في مصر، ولكن تعقيبي على مثل هذه التصريحات المتعلقة بتوقيف نشاط الرياضة المصرية، فهو أمر غير مقبول، حيث أنه كان هناك تصريحات مشابهة لأحد المسئولين في اللجنة الأولمبية أيضا، وتم انتقاده بشده، لأنه مواطن مصري، ولا يقبل الضرر لبلاده".

محمود حسين: إيقاف الرياضة يضر العاملين بالقطاع

وتابع رئيس رياضة النواب، محمود حسين:" إيقاف الرياضة المصرية يضر العديد من المصريين العاملين بالقطاع، ويضر بسمعة الدولة المصرية، فمن وجهة نظري أعتقد انه لا يوجد إنسان مخلص وطني يتحدث عن وقف الرياضة في مصر لأسباب عامة".

رئيس رياضة النواب: من حق أى مواطن التوجه إلى المحكمة الرياضية

وأختتم عضو مجلس النواب، محمود حسين:" في النهاية من حق أي مسئول في الرياضة المصرية سواء سابق واو حالي أن يلجأ للمحكمة الرياضية عند حدوث المشكلات، ويوجد العديد من الأندية لجأت لها والأهلي من ضمن هذه الأندية.