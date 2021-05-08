البحوث الفلكية: الأربعاء المقبل المتمم لشهر رمضان فلكيا.. وعيد الفطر الخميس

كشفت الحسابات الفلكية أن غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو عيد الفطر المبارك، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.
ويولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 / 5 / 11 م وهو ( يوم الرؤية ) .
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال ، نواكشوط بموريتانيا ، ومراكش وفاس بالمغرب .
يغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة ب 12 دقيقة ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 11 - 14 دقيقة )
أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين ( 3 - 17 دقيقة )، بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان
وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك ) ، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.
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