البحوث الفلكية: الأربعاء المقبل المتمم لشهر رمضان فلكيا.. وعيد الفطر الخميس

كشفت الحسابات الفلكية أن غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو عيد الفطر المبارك، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

ويولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 / 5 / 11 م وهو ( يوم الرؤية ) .

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال ، نواكشوط بموريتانيا ، ومراكش وفاس بالمغرب .

يغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة ب 12 دقيقة ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 11 - 14 دقيقة )

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين ( 3 - 17 دقيقة )، بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان

وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك ) ، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.