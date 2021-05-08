«رحم الله شهداءنا».. حلقة الاختيار 2 "ملحمة الواحات" تريند 1 تويتر

تصدرت الحلقة الـ 25 من مسلسل الاختيار 2 "رجال الظل"، محركات البحث عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، تزامناً مع عرض الحلقة التي سردت بطولات رجال الشرطة المصرية في حادث الواحات الذي استشهد فيه عدد من رجال الشرطة المصرية على يد الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

الاختيار 2 يتصدر تويتر

وحظي المسلسل على المركز الأول في قائمة الأكثر تدويناً وتغريداً عبر تويتر، بعد أن شهدت الحلقة مشاهد وبطولات لرجال الشرطة الذين شاركوا في العملية، وكتب أحد المشاركين في الهاشتاج قائلاً "لو مكنش ماتوا دول الأبطال كنا هنموت إحنا، للتضحية عنوان اسمه شهداء حادث الواحات"، بينما كتبت أخرى قائلة "حلقة وجعت قلوبنا أوي بس عرفتنا الرجولة والبطولة وان علشان بلدنا تقف فيه أبطال دفعوا التمن ربنا يصبر قلب كل أم شافت المشهد ده تانى وعاشت اللحظة دى تانى ربنا يرحمهم جميعا بكيتوا قلوبنا ووجعتوها، ربنا ينتقم من كل حد أذى وأتسبب فى قهر ووجع أسر بأكملها".

وغرد آخر قائلاً "سوف يمر الزمن قد ينسى البعض بواسل دفعوا ثمن حياتنا دفعوا ثمن وجودنا في أمان، ولكن قسما بالله لن تنسى الأرض دماءهم يوم لا ينفع شيء، ستنادي الأرض التى دافع عنها بشرف وكرامة، نعم هم من صنعوا العزة وهم ضحية غدر من أنجاس، رحم الله شهداءنا الأبرار"، بينما شارك آخر بأحد مشاهد الحلقة وكتب "انا اتصابت يا فندم، لازم ننزل ونتعامل، اتشاهد يا اسلام اتشاهد، أشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله"، بينما شارك آخر وكتب "هو اللى صان عرض الوطن زى اللى خان؟!! رحم الله شهداءنا ابطال الشرطة والجيش وتحيا مصر".

وعرضت الحلقة 24 من المسلسل أمس الخميس أسماء شهداء مأمورية الواحات وهم، المقدم أحمد فايز، والمقدم محمد وحيد حبشى، والمقدم أحمد جاد، والعميد امتياز إسحاق، والنقيب أحمد طارق زيدان، والرائد أحمد عبد الباسط محمد، والنقيب كريم فرحات، والرائد محمد عبد الفتاح سليمان، والنقيب عمرو صلاح، والنقيب أحمد حافظ شوشة، ومجند بطرس سليمان مسعود، ومجند محمود ناصر رجب، ومجند حسن زين العابدين محمد، مجند عمرو فرغلى أحمد.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، إذاعة الحلقة 25 من المسلسل اليوم الجمعة 25 رمضان، بدون إعلانات، حيث صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية، والتي تجسد صورًا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر، وتأتى تلك الحلقة لتشمل أحداثًا هامة ينتظرها المشاهدون، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة