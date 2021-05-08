الحكومة: قرار الإغلاق لا يطبق على الشواطئ الخاصة

يتابع المحافظون على مدار الساعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ومنها مواعيد غلق المحال ‏والمولات والكافيهات فى التاسعة مساءً، كما يبدأ المحافظون مع إجازة العيد المتابعة الدورية والمستمرة لقرارات ‏غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق.‏

وكانت الحكومة قد أعلنت أن قرارات إغلاق الشواطئ العامة لن تطبق عن الشواطئ الخاصة، كونها تخدم ‏أعدادا محددة بإشراف من وزارة السياحة.‏

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قد أعلنت عدد من القرارات بدأ تطبيقها إعتبارا من أمس الخميس ‏وحتى 21 مايو بأن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ‏ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل ‏الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين ‏الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل ‏المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.‏

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وتضمنت القرارات أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو ‏‏2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق ‏كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، ‏وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات ‏خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.‏