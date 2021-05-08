/630243/أهم-مباريات-اليوم-أبرزها-مباراة-السيتي-و-برشلونة

تشهد الساحة الرياضية اليوم السبت الموافق 8/5/2021 العديد من المباريات و المواجهات على مستوى العالم، أهمها مباريات الدوري الإنجليزي ومواجهة برشلونة و أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم في مباراة ستحدد بشكل كبير بطل النسخة الحالية من الليجا الإسبانية .

مباريات الدوري الإنجليزي و القنوات الناقلة ليدز يونايتد – توتنهام في تمام 13:30 مصر، 13:30 السعودية وتبث أحداث المباراة قناة bein sport premium 1 شيفيلد يونايتد - كريستال بالاس في تمام 16:00 مصر، 17:00 السعودية وتبث أحداث المباراة قناة bein sport premium 2 مانشستر سيتي – تشيلسي في تمام 18:30 مصر، 190:30 السعودية وتبث أحداث المباراة قناة bein sport premium 1 ليفربول – ساوثامبتون في تمام 21:15 مصر، 22:15 السعودية وتبث أحداث المباراة قناة bein sport premium 1 مباريات الدوري الإسباني و القنوات الناقلة ألافيس – ليفانتي في تمام 14:00 مصر، 15:00 السعودية وتبث أحداث المباراة قناة beIN Sports HD 1 برشلونة - أتلتيكو مدريد في تمام 16:15 مصر، 17:15 السعودية وتبث أحداث المباراة قناة bein sport premium 1, bein sport HD1 قادش – ويسكا في تمام 18:30 مصر، 190:30 السعودية وتبث أحداث المباراة قناة beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو – أوساسونا في تمام 21:00 مصر، 22:00 السعودية وتبث أحداث المباراة قناة bein sport HD1 مباريات الدوري الألماني بوروسيا دورتموند – لايبزيج في تمام 15:30 مصر، 16:30 السعودية هوفنهايم – شالكة في تمام 15:30 مصر، 16:30 السعودية فولفسبورج - أونيون برلين في تمام15:30 مصر، 16:30 السعودية فيردر بريمن - باير ليفركوزن في تمام 15:30 مصر، 16:30 السعودية بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنجلادباخ في تمام 18:30 مصر، 19:30 السعودية مباريات الدوري الإيطالي و القنوات الناقلة سبيزيا – نابولي في تمام 15:00 مصر، 16:00 السعودية وتبث أحداث المباراة قناة beIN Sports HD 3 أودينيزي – بولونيا في تمام 15:00 مصر، 16:00 السعودية وتبث أحداث المباراة قناة beIN Sports HD 4 إنتر – سامبدوريا في تمام 18:00 مصر، 19:00 السعودية وتبث أحداث المباراة قناة beIN Sports HD 3 فيورنتينا – لاتسيو في تمام 20:45 مصر، 21:45 السعودية وتبث أحداث المباراة قناة beIN Sports HD 3

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