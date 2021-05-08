انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان جديد من البحوث الفلكية حول أول أيام عيد الفطر 2021 وغرة شهر شوال بمصر والدول العربية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت البحوث الفلكية أمس بياناً جديداً حول موعد أول أيام عيد الفطر 2021 وبداية شهر شوال لعام 1442 هجرية، وأشار رئيس معهد البحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، إلى أن هلال شهر شوال سوف يولد يوم الثلاثاء والذي يوافق 29 رمضان 2021 في تمام الساعة 9 مساءً أي بعد استطلاع الهلال بنحو 3 ساعات.

البحوث الفلكية تعلن أول أيام عيد الفطر 2021 وغرة شهر شوال

وعليه فإنه ساعة استطلاع دار الإفتاء لهلال شوال في وقت غروب شمس 29 رمضان لن يكون الهلال قد ولد بعد، وذلك في مصر وفي جميع عواصم الدول العربية، ما عدا السنغال وموريتانيا والمغرب، وعليه فسوف يتم إتمام عدة شهر رمضان ثلاثون يوماً.

وبناءً على ذلك فإن أول أيام عيد الفطر 2021 سوف يكون الخميس الموافق 13 مايو 2021، والأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان الكريم، كما أن القمر يغرب في مكة المكرمة ومصر قبل غروب الشمس بمدة تتراوح ما بين 11 أو 14 دقيقة، وفي باقي عواصم ومدن الدول العربية والإسلامية، سوف يغرب القمر قبل غروب الشمس بمدة تتراوح ما بين 17 إلى 3 دقائق.

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ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته “أي لرؤية الهلال” فإن غم عليكم “أي لم تروا الهلال في يوم استطلاعه” فأكملوا عدة رمضان ثلاثين يوماً.