جدة - نرمين السيد - وخلال استضافته بالصالون الرمضانى الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب، مساء اليوم السبت، أوضح الجندى "لو طلق راجل مراته شفوى وهاجر على كندا.. ومر عشر سنين دون استخراج وثيقة الطلاق.. فلا تحسب عدة المرأة إلا بعد استخراج وثيقة الطلاق".
وأضاف الجندى "الطلاق عند الفقهاء هو حل رباط الزوجية.. ونحن نتكلم عن وسيلة إيقاع الطلاق.. وأى شيء لا تترتب عليه آثاره كأنه لم يكن".
وأوضح الجندى "العقد شريعة المتعاقدين.. وكل ما لا تترتب عليه آثاره هو والعدم سواء.. والطلاق الشفوى لا قيمة له ولا تترتب عليه آثاره.. أى واحد طلق مراته شفهيا لسة مراتة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صالون التنسيقية.. خالد الجندى: الطلاق الشفهى لا قيمة له ولا يعتد به على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.