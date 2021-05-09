صالون التنسيقية.. خالد الجندى: الطلاق الشفهى لا قيمة له ولا يعتد به

جدة - نرمين السيد - وخلال استضافته بالصالون الرمضانى الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب، مساء اليوم السبت، أوضح الجندى "لو طلق راجل مراته شفوى وهاجر على كندا.. ومر عشر سنين دون استخراج وثيقة الطلاق.. فلا تحسب عدة المرأة إلا بعد استخراج وثيقة الطلاق".

وأضاف الجندى "الطلاق عند الفقهاء هو حل رباط الزوجية.. ونحن نتكلم عن وسيلة إيقاع الطلاق.. وأى شيء لا تترتب عليه آثاره كأنه لم يكن".

وأوضح الجندى "العقد شريعة المتعاقدين.. وكل ما لا تترتب عليه آثاره هو والعدم سواء.. والطلاق الشفوى لا قيمة له ولا تترتب عليه آثاره.. أى واحد طلق مراته شفهيا لسة مراتة".