مصر تدين الحادث الإرهابى بالقرب من مدرسة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، مساء السبت 8 مايو الجارى، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابى الذى وقع بالقرب من مدرسة بغرب كابول عاصمة أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.





وحسبما ذكرت وزارة الخارجية فى بيان لها تتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازى إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين. كما تُعرب مصر عن وقوفها مع أفغانستان الصديقة فى هذا الظرف الأليم، وتؤكد مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

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