فيديو .. أحمد موسى : مصر ألقت بالمسؤولية أمام العالم بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد موسى، إن مصر ألقت بالمسؤولية أمام العالم، بشأن سد النهضة، موضحا أن استخدام مصر لغة القوة فى أزمة سد إثيوبيا السبب الرئيسى فى تحرك أمريكا والعالم لحل الأزمة.





وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حديثًا عن مبادرة من جانب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الإفريقى لحد أزمة سد «الخراب» الإثيوبي.

وكشف أحمد موسى، عن أن الولايات المتحدة خصصت مبعوثا للقرن الإفريقى فيما يتعلق بسد إثيوبيا وفيما يتعلق بالحدود بين السودان وإثيوبيا.

وأوضح، أن موقف مصر من أزمة المياه أنها قضية وجودية، وأن إثيوبيا لا تقدم على الملء الثانى دون اتفاق، موضحا أنه فى حالة قيام إثيوبيا بالملء الثانى فهذا معناه الانتصار والتحكم فى مصير 150 مليون مصرى وسودانى فى المياه.

وأكد الإعلامى أحمد موسى، أن إثيوبيا لا تعترف بكل الاتفاقات الدولية السابقة، موضحا أنه إذا توقف الملء الثانى لسد إثيوبيا من جانب الإثيوبيين سيكون هناك فرصة للوصول لاتفاق.

واستطرد الإعلامى أحمد موسى أن الإدارة الأمريكية الحالية تشجع إثيوبيا على بناء السد ولا تريد حل الأزمة.